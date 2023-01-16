نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة كوبري المريوطية وطريق مصر أسيوط الزراعي

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة وبحضور النائب سيد عوض، أمين سر اللجنة ، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب نادر عبده صديق.

وكان الطلب الأول بشأن تكرار الحوادث على قضبان السكك الحديدية بمدينة العياط بمحافظة الجيزة نتيجة عدم إنشاء كوبري لعبور السكة الحديد.

وقال النائب نادر الخبيري مقدم طلب الإحاطة، إن سكان مدينة العياط والبدرشين يعانون أشد المعاناة بسبب عدم وجود كوبري مشاة أو نفق مشاة أسفل السكة الحديد لمرور المواطنين.

وناشد وزارة النقل والمواصلات، ومحافظة الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن إقامة نفق أو كوبري يخدم المواطنين بالبدرشين والعياط.

ومن جانبه، قال محمد نور الدين مساعد محافظة الجيزة، إنه من الخطأ فتح المزلقانات العشوائية ومن المستحيل فتحها لأنها تتسبب في حدوث كوارث ولذلك تم اللجوء لعمل دراسات علمية ويتم حاليا إعداد تقرير فيما يتعلق بالبدرشين والعياط.

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة النقل أن الوزارة ليس لديها مانع من تحمل ٥٠% من تكلفة إقامة كوبري للمشاة وكوبري للسيارات .

وفي السياق ذاته، قال محمد نور الدين مساعد محافظة الجيزة، إن المحافظة ليس لديها الميزانية لتحمل ٥٠ % من تكلفة إقامة الكوبري المشاة والسيارات بالعياط والبدرشين.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، بإرسال محافظة الجيزة خطاب لوزارة النقل ووزارة التخطيط بتوضح موقف المحافظة من إنشاء الكوبريين .

كما استعرض النائب نادر الخبيري، طلب الإحاطة بشأن تأخر تنفيذ الأعمال عدد من المشروعات منها إنشاء مطلع ومنزل لربط طريق المريوطية بالطريق الدائري الأوسطي، تطوير طريق المريوطية، إنشاء كوبري الثلاجة عند مدخل قرية أم العرجون مركز البدرشين، الحاجة إلى تطوير طريق أسيوط الزراعي من المنيب إلى الواسطى.

وطالب النائب نادر الخبيري، بتشكيل لجنة لمعاينة طالعة ومنزل ربط طريق المريوطية بالطريق الدائري الأوسطي، تطوير طريق المريوطية، إنشاء كوبري الثلاجة ، وطريق مصر أسيوط الزراعي.

ومن جانبه، قال أيمن متولي ممثل هيئة الطرق والكباري، إنه سيتم الانتهاء من كوبري التلاجة خلال ٦ أشهر.

وفي السياق ذاته، قال حسام بدر الدين مدير الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري، إن طريق مصر أسيوط الزراعي، مدرج ضمن مبادرة حياة كريمة.

وطالب النائب وحيد قرقر، بسرعة ترميم الطريق حتى إتمام انتهاء الطريق عن طريق مبادرة حياة كريمةحفاظا على الأرواح خاصة أن الطريق ممتد ٤٠ كيلو.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بتشكيل لجنة لمعاينة برئاسة الدكتور جمال السعيد وبعضوية النائب سيد عوض وكيل اللجنة، والنائب حسام عاشور، والنائب حازم عويان والنائب عماد الدرجلي، النائب نادر الخبيري، لمعاينة نازلة وطالعه كوبري المريوطية وطريق مصر أسيوط الزراعي، وكوبري التلاجه وحضور ممثل وزارة النقل ومحافظة الجيزة .