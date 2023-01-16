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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| تكليف جديد من الأوقاف بشأن الخطة الدعوية لشهر رمضان.. ونصيحة رئيس المأذونين الشرعيين للأزواج لحياة سعيدة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

نصيحة رئيس المأذونين الشرعيين للأزواج لحياة سعيدة

 

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باقٍ 65 يوما|تكليف جديد من الأوقاف بشأن الخطة الدعوية لشهر رمضان

 

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