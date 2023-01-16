النشرة الدينية| تكليف جديد من الأوقاف بشأن الخطة الدعوية لشهر رمضان.. ونصيحة رئيس المأذونين الشرعيين للأزواج لحياة سعيدة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

نصيحة رئيس المأذونين الشرعيين للأزواج لحياة سعيدة

ماذا تقول بين الأذان والإقامة؟.. أعرف أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي

لأول مرة.. الأزهر يتابع انتظام امتحانات المعاهد أون لاين بجميع أنحاء مصر

باقٍ 65 يوما|تكليف جديد من الأوقاف بشأن الخطة الدعوية لشهر رمضان

هل تأخر تنفيذ النذر يسبب الابتلاءات.. أمين الإفتاء يرد



فوائد الصدقة للمسلم.. تطهر النفس وتكثر المال وتنجي من النار



رئيس المأذونين يكشف عن مشاكل كبرى بسبب التسرع في عقد الزواج



حكم شراء البضاعة المسروقة ؟ مجدي عاشور يجيب



الأصحاب سند.. طلاب الأزهر يحملون زميلهم على الأعناق لأداء الامتحانات



لتوفير الوقت والمال.. قافلة الأزهر الطبية بسوهاج توفر معملا متكاملا للتحاليل الطبية



المعاهد الأزهرية: هدوء واستقرار لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية