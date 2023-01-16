لتوفير الوقت والمال.. قافلة الأزهر الطبية بسوهاج توفر معملا متكاملا للتحاليل الطبية

ضمت قافلة الأزهر في سوهاج معمل التحاليل الطبية المتكامل، ويبرز من بين التخصصات المختلفة التي تضمها قافلة الأزهر الطبية، عمل ونشاط معمل التحاليل الطبية المتكامل المصاحب لها، حيث يوفر المعمل الكثير من الوقت والجهد والمال للمرضى لمعرفة التشخيص الكامل لهم في يوم ومكان واحد دون التنقل أو السفر.

يقول د. أحمد سلامة متولي، أخصائي التحاليل الطبية بمستشفى الحسين الجامعي بجامعة الأزهر، إنَّه على مدار يومين للقافلة بالوحدة الصحية في قرية «بلصفورة» أجرى المعمل 972 اختبارًا لصالح 514 حالة ما بين تحليل صورة دم كاملة وقياس نسبة السكر بالدم واختبارات الفيروسات الكبدية (فيروس C- فيروس B)، وتحليل اختبار الحمل، وتحليل البول، وتحليل البراز، وتحليل زمن النزف وزمن التجلط، وسرعة الترسيب.

ويضيف زميله د. محمد كرم، أخصائي التحاليل الطبية بمستشفى الحسين الجامعي بجامعة الأزهر، أنَّ النتائج التي تم رصدها من مُجمل التحاليل تحيل إلى أبرز المشكلات لدى المرضى وهي: وجود نسبة أملاح بكميات كبيرة، ووجود أنيميا ما بين حالات السيدات والأطفال، كما تم رصد حالة لفيروس سي لرجل خمسيني، ورصد سيدة في بدايات العقد الرابع من العمر وابنها طفل 4 سنوات وبنتها طفلة 9 سنوات لديهم مرض الثلاسيميا وهو مرض وراثي، وتَلاحظ استقرار معدلات السكر للمعدل الطبيعي لدى غالبية المرضى الذين أجروا تحليل السكر.

وتنظم إدارة القوافل الطبية بمشيخة الأزهر قافلة الأزهر الطبية إلى سوهاج لمدة أسبوع بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الطب بجامعة الأزهر يبلغ عددهم (22) طبيبًا في 14 تخصصًا: (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، بالإضافة إلى معمل التحاليل الطبية.

وفي يومها الأول وقعت القافلة الكشف الطبي على 1300 مواطن، وفي يومها الثاني تزايد العدد وبلغ عدد الكشوف 1900 كشف، وذلك في الوحدة الصحية بقرية «بلصفورة» بمركز سوهاج، وتواصل القافلة التي يشرف عليها الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، عملها من اليوم في قرية «شطورة» بمركز طهطا، وتجري القافلة الكشوف والتحاليل والعمليات وتوزع الأدوية مجانا، للتخفيف عن كاهل المواطنين في إطار الدور المجتمعي والإنساني للأزهر الشريف.

قافلة الأزهر

قافلة الأزهر

قافلة الأزهر