الكشكي: الحوارالوطني خطوة كبيرة لتوجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، أنه تم مراعاه كل أطياف المجتمع في الحوار الوطني، من أول لحظة من خلال الجلسات والمناقشات.

وقال جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه تم مناقشة 113 قضية من المحاور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني استغرقت 150 ساعة.

وتابع عضو مجلس امناء الحوار الوطني أنه كان هناك حرص شديد، مع مراعاه كل الفئات بالمجتمع المصري وبالتالي أجندة الحوار الوطني تشمل كافة القضايا التي تشغل جميع القوى السياسية.

خطوة كبيرة

وأشار جمال الكشكي إلى أن الحوارالوطني خطوة كبيرة لتوجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة.

