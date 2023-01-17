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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

توافق وجهات النظر.. اجتماع حزبي لمناقشة موضوعات الحوار الوطني

صدى البلد

اجتمعت أحزاب الإصلاح والنهضة، والجيل الديمقراطي، والإتحاد، ومصر القومي، اليوم لمناقشة موضوعات وإجراءات الحوار الوطني، وسبل المشاركة في الموضوعات المطروحة للنقاش، خلال الفترة القادمة.

أكد الحضور على توافق وجهات نظر ورؤى الأحزاب إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها مصر والعالم، بشكل أكد على أهمية التعاون المشترك في الملفات السياسية والاقتصادية، حيث اتفقت الأحزاب على أهمية المشاركة الفاعلة في نقاشات الحوار الوطني، وطرح الرؤي والحلول للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتنسيق بينهم لطرح رؤى مشتركة في الملفات ذات الصلة.  

شارك في الإجتماع كل من السيد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والسيد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والسيد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، والسيد مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للاتصال السياسي، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشئون الإعلام، والدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشئون السياسية، والدكتور مصطفى كريم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للسياسات العامة، والدكتور حمدي لطيف، أمين عام حزب الجيل الديمقراطي، والدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، والسيد أحمد محسن، إمين تنظيم حزب الجيل، والسيد محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والسيدة هبة الألفي، المستشار الاعلامي لحزب مصر القومي.

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