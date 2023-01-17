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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان محمد عبدالعظيم: عملت مساعد بناء خلال ثانوي لشراء كتاب عن التمثيل

الفنان محمد عبد العظيم
الفنان محمد عبد العظيم

 

قال الفنان محمد عبدالعظيم، إنّه يشارك في تصوير مسلسل "سوق الكانتو" ومسلسل "تحت الوصاية"، حيث يجسد شخصيتين عكس بعض: "رجل طيب ورجل شرير.. ربنا يستر، والعرض في شهر رمضان".

وأضاف عبدالعظيم، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة CBC، أنه يعتبر المسرح "جيم الممثل"، موضحًا: «طول ما أنا بشتغل مسرح بتقوى عضلاتي النفسية والبدنية وكل يوم بكتشف حاجة على خشبة المسرح، لأني بعمل نفس الدور على مدار 30 أو 40 ليلة، وكل يوم أمتشف حاجة جديدة، وده بيعملني أعرف أطلع تفاصيل في الدور اللي بشتغل عليه".

 

مكن القول بأني شوارعجي

وأشار، إلى أن الذاكرة الانفعالية شيء شديد الأهمية في حياة الممثلين: «نتفاعل مع الشارع ونستوعب كثيرا، وأنا تأثرت بالشارع كثيرًا، يمكن القول بأني شوارعجي، وبخاصة أننا من شبرا، كنت تلميذا مجتهدا، كنت أعمل مساعد بناء عندما كنت صغيرا حتى أكتبي أشتري كتابا في المرحلة الثانوية عن إعداد الممثل، وكان ثمنه 5 جنيهات، ورغم ذلك كنت أشقى عيل في الشارع، لكننا كنا نحترم الكبار، شقاوتنا كانت حلوة مش بتأذي حد»

الفنان محمد عبدالعظيم رمضان شهر رمضان مسلسل برنامج

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