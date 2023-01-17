توقعات بتباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل حاد.. ويواجه صناع السياسة اختبار ما بعد الوباء| تقرير

من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل حاد في الربع الرابع بسبب القيود الصارمة لفيروس كورونا ، مما أدى إلى انخفاض النمو في عام 2022 إلى واحد من أسوأ حالاته منذ ما يقرب من نصف قرن وزيادة الضغط على صانعي السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام.

من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8٪ في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق ، متراجعًا إلى النصف عن وتيرة الربع الثالث البالغة 3.9٪ ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. وستظل هذه النتيجة تتجاوز معدل التوسع البالغ 0.4٪ في الربع الثاني.

على أساس ربع سنوي ، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 ٪ في الربع الرابع ، مقارنة مع نمو بنسبة 3.9 ٪ في يوليو وسبتمبر.

وقال الاقتصاديون في جيه بي مورجان في مذكرة بحثية 'يبدو أن الاقتصاد الصيني أنهى العام بنبرة ضعيفة'.

'كما اقترح تقرير NBS الضعيف لمؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر ، من المحتمل أن يتباطأ النشاط المحلي أكثر بحلول نهاية العام حيث أدى التخفيف السريع لإجراءات السيطرة إلى ارتفاع حاد في حالات COVID-19.'

رفعت بكين الشهر الماضي بشكل مفاجئ إجراءاتها الصارمة لمكافحة الفيروسات التي أدت إلى تقييد النشاط الاقتصادي بشدة في عام 2022 ، لكن الاسترخاء أدى أيضًا إلى ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يقول الاقتصاديون إنه قد يعيق النمو على المدى القريب.

من المتوقع أن يرتفع إنتاج المصانع بنسبة 0.2٪ في ديسمبر عن العام السابق ، متباطئًا من ارتفاع بنسبة 2.2٪ في نوفمبر ، بينما من المتوقع أن تتقلص مبيعات التجزئة ، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك ، بنسبة 8.6٪ الشهر الماضي ، ممتدةً انخفاضها بنسبة 5.9٪ في نوفمبر.

بالنسبة لعام 2022 ، توسع الناتج المحلي الإجمالي على الأرجح بنسبة 2.8٪ ، متخلفًا بشدة عن الهدف الرسمي 'حول' 5.5٪ وكبح بشدة نمو 8.4٪ في عام 2021. وباستثناء التوسع بنسبة 2.2٪ بعد إصابة COVID الأولية في عام 2020 ، سيكون أسوأ عرض منذ ذلك الحين 1976 - العام الأخير للثورة الثقافية التي دامت عقدًا من الزمن والتي دمرت الاقتصاد.

من المرجح أن ينتعش النمو إلى 4.9 ٪ في عام 2023 ، حيث يتحرك القادة الصينيون لمعالجة بعض العوائق الرئيسية للنمو - سياسة 'صفر COVID' والتراجع الحاد في قطاع العقارات ، وفقًا للاستطلاع. يتوقع معظم الاقتصاديين أن يرتفع النمو من الربع الثاني.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب مؤشرات نشاط ديسمبر يوم الثلاثاء الساعة 0200 بتوقيت جرينتش.

دفع رفع بكين المفاجئ لقيود COVID الشهر الماضي المحللين إلى ترقيات لتوقعاتها الاقتصادية وقفزة في الأسواق المالية الصينية ، لكن الشركات عانت من ارتفاع الإصابات ، مما يشير إلى انتعاش وعرة في المدى القريب.

يتوقع الاقتصاديون في Morgan Stanley تعافيًا مبكرًا وأقوى للنمو من الربع الأول ، مما يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 5.7٪.

وقالوا في مذكرة 'نعتقد أن السوق لا تزال تقلل من تقديرها للتداعيات بعيدة المدى لإعادة الفتح واحتمال حدوث انتعاش دوري لائق على الرغم من الرياح الهيكلية المعاكسة'.

تعهد القادة الصينيون بإعطاء الأولوية لتوسيع الاستهلاك لدعم الطلب المحلي هذا العام ، في وقت يعاني فيه المصدرون المحليون في أعقاب مخاطر الركود العالمي.

في اجتماع وضع جدول الأعمال في ديسمبر ، تعهد كبار القادة بالتركيز على استقرار الاقتصاد في عام 2023 وتكثيف دعم السياسات لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية.

قالت مصادر سياسية إن من المرجح أن تهدف الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 5٪ في عام 2023 للحد من البطالة.

من المتوقع أن يخفف البنك المركزي سياسته بشكل مطرد هذا العام ، حيث يضخ المزيد من السيولة ويخفض تكاليف التمويل للشركات ، بينما من المرجح أن تصدر الحكومات المحلية المزيد من الديون لتمويل مشاريع البنية التحتية.