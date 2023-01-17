التمثيل العمالى بالرياض ينبه العاملين المصريين بشركة سعودية بتحديث بياناتهم لحفظ حقوقهم

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن التنبيه على المواطنين المصريين العاملين بالمملكة والذين لهم مستحقات مالية بشركة "سعودى اوجيه" المحدودة تحديث بياناتهم لدى امناء تصفية الشركة،قبل تاريخ 19 يناير الجارى 2023 ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة احوال العاملين المصريين والحفاظ على حقوقها فى المملكة .

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،من أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالرياض، أن المكتب ينبه على المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة،والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى شركة سعودى تحديث بياناتهم لدى امناء تصفية الشركة على ان تشمل بياناتهم ( مقدار مستحقاتهم – تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم – عنوان الإقامة وغيرها من البيانات ) وذلك قبل التاريخ المشار إليه على الرابط الإلكتروني التالى :

https://ehqaq.sa/sausioger

،وأضاف المستشار العمالى، أنه تم تخصيص بريد إلكتروني لتلقى الإستفسارات والملاحظات الخاصة بالشركة على الرابط التالى : [email protected] ،كما يهيب المكتب من جميع المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة والمعنيين بهذا الموضوع سرعة التسجيل وإبلاغ كل صاحب شأن بذلك الأمر .