عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التمثيل العمالى بالرياض ينبه العاملين المصريين بشركة سعودية بتحديث بياناتهم لحفظ حقوقهم

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بشأن التنبيه على المواطنين المصريين العاملين بالمملكة والذين لهم مستحقات مالية بشركة "سعودى اوجيه" المحدودة تحديث بياناتهم لدى امناء تصفية الشركة،قبل تاريخ 19 يناير الجارى 2023 ،وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة احوال العاملين المصريين والحفاظ على حقوقها فى المملكة .

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،من أحمد رجائي  رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة  مصر بالرياض، أن المكتب ينبه على المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة،والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى شركة سعودى تحديث بياناتهم لدى امناء تصفية الشركة على ان تشمل بياناتهم ( مقدار مستحقاتهم – تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم – عنوان الإقامة وغيرها من البيانات ) وذلك قبل التاريخ المشار إليه على الرابط الإلكتروني التالى :
https://ehqaq.sa/sausioger  
،وأضاف المستشار العمالى، أنه تم تخصيص بريد إلكتروني لتلقى الإستفسارات والملاحظات الخاصة بالشركة على الرابط التالى : [email protected]  ،كما يهيب المكتب من جميع المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة والمعنيين بهذا الموضوع سرعة التسجيل وإبلاغ كل صاحب شأن بذلك الأمر .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم بعد الشهادات الجديدة

بعد بيان البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

ماذا نقرأ في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

تراجع فى أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 في محلات الصاغة

اللي زيك يتشال على الراس.. حكاية مشهد لـ عبدالشافي أبكى ملايين الزملكاوية| شاهد

الفار لا يرى.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب التحكيم| فيديو

تضحية مالية كبيرة جدا.. عدلي القيعي يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

أحمد شوبير يفجر مفاجأة جديدة عن مشاركة كهربا مع الأهلي أمام سموحة

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير بسعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اليوم وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس

عبارات خدش شرف| الحكم على حسن شاكوش في قضية ريهام

بشرى سارة.. منح استثنائية ومعاشات مؤقتة بالقانون لهؤلاء| الخطوات والشروط

بنزيما يحسم قراره بشأن الانضمام إلى النصر السعودي.. تفاصيل

انفجار ناقلة نفط في نهر ماي كلونج بتايلاند وفقدان 8 عمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاكهة أكثر فاعلية خمس مرات من شراب السعال

أفخم حفل زفاف لـ كلب في الهند |فيديو

موقف غريب.. رجل يحمل حقيبة مليئة بالثعابين في الهند| فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

فيديو

الاستحمام بالماء المثلج.. أغرب طريقة لتعبد اليابانيين أمام ضريح| فيديو

مؤلم.. راكب يوثق لحظات وفاته خلال تحطم طائرة نيبال| فيديو

تفاصيل القبض على أخطر زعماء المافيا في إيطاليا/ فيديو جراف

صدمة الكاف.. سر استبعاد الزمالك من دوري السوبر الإفريقي .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

اﻟﻤﺰﻳﺪ