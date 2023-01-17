وزيرة الخزانة الأمريكية تعتزم لقاء نائب رئيس الوزراء الصيني في سويسرا

كشف مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أن وزيرة الخزانة، جانيت يلين، تعتزم لقاء نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، في سويسرا؛ لبحث قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي والسعي لتعميق التواصل بين البلدين.



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول - لم تسمه - القول: إن "يلين ستلتقي ليو في زوريخ للمرة الأولى بشكل مباشر بعد ثلاثة اجتماعات افتراضية بينهما"، مضيفا أن "يلين وليو سيتبادلان وجهات النظر حول مسائل اقتصادية بالإضافة إلى تعميق الاتصالات بين الولايات المتحدة والصين".



وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والزعيم الصيني، شي جينبينج، قد تعهدا - خلال اجتماعهما الذي عقد في /بالي/ نوفمبر الماضي على هامش قمة العشرين - بـ"مواصلة إدارة المنافسة بشكل مسؤول بين بلدينا واستكشاف مجالات التعاون المحتملة".