برلمانية تطالب بإجراء مراجعة دورية للمنشآت والمباني التعليمية على مستوى الجمهورية

دعت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب ، وزارة التربية والتعليم بتحويل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء مراجعة دورية للمنشآت والمباني التعليمية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الحكم المحلي بالمحافظات إلى خطة عمل تنفيذية ووضع معايير لعملية المراجعة وطرق التقييم.



وأكدت النائبة رحاب موسى ، أن توجيه الرئيس يؤكد اهتمامه بكافة عناصر العملية التعليمية ومنها صيانة المباني التعليمية بإجراء معاينة دورية لها للتأكد من توافر عوامل الأمان بها لحماية القائمين علي العملية التعليمية والتلاميذ والطلاب.



وأضافت موسى ، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن لمصر الارتقاء بالمنظومة التعليمية وإحداث طفرة خاصة ان هناك عدد كبير من المدارس يتم إنشاؤها في إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري وتوفير المستلزمات التعليمية بها.



وشددت النائبة رحاب موسى ، على ضرورة ان يواكب هذه الرؤية تحرك من الأجهزة المحلية بالتعاون مع وزارة التعليم للتأكد من توافر الاشتراطات والمستلزمات الخاصة بتعليم جيد في مختلف مراحله .



واكدت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب ، على ان الرؤيه المصريه الجديده تتمثل في تطوير الكوادر البشرية والبنية الأساسية والمناهج الدراسية وتوفير العوامل المساعدة لتنمية النشء وربط مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل والتخصصات الجديدة .