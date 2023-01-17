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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات الأفريقية العليا: تصحيح الامتحانات عقب الانتهاء منها

امتحانات
امتحانات

قال الدكتور  عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا: إن امتحانات الفصل الدراسي الأول (دور يناير ٢٠٢٣)  لطلاب الدبلوم التخصصي والماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية تسير بهدوء ولم يتم رصد أي مشكلات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

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و أضاف " الطنطاوى " تجرى الامتحانات بنظام يجمع بي البابل شيت والأسئلة الموضوعية وأسئلة حل المشكلات، وتم وضع الامتحانات بما يتناسب مع الوقت المحدد مع مراعاة معايير الجودة من حيث تنوع الأسئلة التي تقيس المهارات المختلفة لدى الطلاب.


وأشار إلى أنه فور انتهاء الامتحانات يتم التصحيح، وتستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية حتى الأسبوع الأخير من شهر  يناير الجاري يعقبها مباشرة إعلان النتائج.

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