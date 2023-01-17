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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مذكرة عاجلة للحكومة لحصر المباني الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن بديلة

أرشيفية
أرشيفية

تقدمت النائبة صفاء جابر عيادة عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط بمذكرة عاجلة لوزير التنمية المحلية لتشكيل لجنة في كل محافظة لحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أي حوادث جديدة بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها وإخلاء الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن أخرى بديلة.

وقالت النائبة صفاء جابر عياده في مذكرتها إن مسلسل انهيار العقارات في مصر أصبح عرضا مستمرا ومسؤولي المحليات يتحركون بعد وقوع الكارثة التي تخلف ورائها ضحايا ومصابين، وهو أمر ليس مقبولًا أن نجد تحرك الجهات المعنية لاحق للكارثة وليس سابقًا لها.

وشددت عياده أن تقاعس مسؤولي المحليات  في المحافظات هو أهم أسباب انهيار العقارات، حيث تغض الطرف عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط.

وتابعت عياده: استيقظنا في أسيوط على كارثة أوجعت قلوبنا منذ أيام قبل أن يستيقظ أهالي القاهرة على كارثة مماثلة لها اليوم، وأمس في الإسكندرية وهو ما يعني أننا في حاجة إلى تحرك عاجل في هذا الملف الهام الذي ورثناه من إهمال وتراخي المسؤولين في الفترات السابقة.

المبانى المخالفة المباني المخالفة والآيلة للسقوط مجلس النواب وزير التنمية المحلية الاسكندرية

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