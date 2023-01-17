كلية الهندسة جامعة القاهرة تصدر إعلانا مهما لخريجي دفعتي 2021 و2022

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن خطوات مهمة جديدة يتعين على خريجى الكلية من الدفعات الحديثة إجرائها.

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، إنه في إطار الاعداد لتحديث بيانات خريجي الجامعة طبقا لمتطلبات العديد من التصنيفات الدولية أعدت الجامعة استبيانا الكترونيا .

و أضاف أنه يجب على الطلاب حديثي التخرج من كليتنا دفعتي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ القيام استيفائه علما بانه يحتاج الى دقيقتين فقط للانتهاء منه .

جامعة القاهرة

على جانب تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من د. محمود السعيد عن ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجامعة القاهرة عن الربع الأخير من عام 2022 خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار حرص الجامعة على التوعية المستمرة بأهمية مكافحة الفساد كأحد مفردات استراتيجية مصر لمكافحة الفساد.

واستعرض التقرير مشاركة جامعة القاهرة في تنفيذ المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس) في إطار تنفيذ الهدف السابع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) والمتعلق برفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، حيث قامت جامعة القاهرة بتنفيذ العديد من الأنشطة والتي تواكب اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال الفترة من 7 - 14 ديسمبر 2022 شملت تنفيذ مسابقات طلابية وثقافية ورياضية وفنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وعقد ندوات توعوية تثقيفية حول حوكمة المؤسسات الجامعية وتفعيل مدونات السلوك الأخلاقي لكل من (الطلاب – أعضاء هيئة التدريس – أعضاء الجهاز الإداري)،

وتنظيم معرض فني لرسومات طلابية تعبر عن مخاطر الفساد، وجهود الدولة في مكافحته، بالإضافة إلى مشاركة الجامعة في الأنشطة المستقبلية للمبادرة والتي تتضمن برامج تدريبية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ومسابقة إعداد ملخصات سياسات حول مكافحة الفساد في مجال التعليم العالي، وعقد نموذج محاكاة طلابي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).