كليات جامعة القاهرة تستعد لنشر النتائج للطلاب.. الدراسات الافريقية العليا: تصحيح الامتحان فورا.. تجارة: المواد الإضافية نهاية يناير.. والآثار تعلن انتهاء الفرقة الأولى من اختبارات الفصل الدراسي الأول

تجارة القاهرة : امتحانات المواد الإضافية نهاية الشهر الجاري

الدراسات الافريقية العليا : الامتحانات تسير بهدوء ولم يتم رصد أو مشكلات



تقترب كليات جامعة القاهرة ، الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 ، كما بدأت الكليات فى التصحيح الامتحانات استعدادا لنشر النتائج للطلاب و بدء امتحانات المواد الإضافية .



ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن انتهاء طلاب الفرقة الأولى من امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقال الدكتور أحمد رجب ، اليوم اخر أيام امتحانات الفرقة الاولي حيث ادي طلاب المستوي الأول بكالوريوس الامتحان الأخير لهم هذا الفصل الدراسي ، من الساعة 10 ص الي الساعة 11.5 ظهرا سواء البرنامج العربي أو الشعبة الإنجليزية أو البرامج الخاصة باللغة الإنجليزية ارشاد اثري ونظم معلومات اثرية .

و أضاف " رجب " ، ” أن الامتحانات تجرى في أجواء هادئة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التكدس أمام المباني قبل وبعد الامتحانات طبقا لتعليمات مجلس الجامعة .

أشار عميد الكلية ، أنه عند الإعلان عن نتائج الفصل الدراسى الأول على الموقع الرسمى للكلية ، سيتم فتح باب الالتماس امام الطلاب بشكل مباشر و سيتم الإعلان عنه ايضا .

وفى نفس السياق ، كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات المواد الإضافية الساعات الغير معتمدة .

وقال الدكتور جمال شحاته ، أن عقد امتحانات المواد الإضافية يوم السبت الموافق 28 من يناير و حتى السبت 4 فبراير القادم ، وذلك على فترتين من الساعة 10إلى 11 صباحا و الفترة الثانية من الساعة 12 إلى 1 ظهرا .

و أضاف “ شحاته ” ، أنه تم إعلان جدول الامتحانات و أرقام الجلوس و أماكن الامتحانات عبر الصفحة الرسمية للكلية امام الطلاب حتى يتأكد كل طالب من مكانه .



قال الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول (دور يناير ٢٠٢٣) لطلاب الدبلوم التخصصي والماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية تسير بهدوء ولم يتم رصد أي مشكلات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتنظيم دخول الطلاب مع مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

و أضاف " الطنطاوى " تجرى الامتحانات بنظام يجمع بي البابل شيت والأسئلة الموضوعية وأسئلة حل المشكلات، وتم وضع الامتحانات بما يتناسب مع الوقت المحدد مع مراعاة معايير الجودة من حيث تنوع الأسئلة التي تقيس المهارات المختلفة لدى الطلاب.



و اشار إلى أنه فور انتهاء الامتحانات يتم التصحيح على الفور ، وتستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية حتى الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري يعقبها مباشرة إعلان النتائج.



وكان قد عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم الدكتور محمد الخشت وأعضاء المجلس التهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنين عامًا جديدًا يحمل السلام والأمن والازدهار لوطننا وللعالم.

وناقش مجلس الجامعة، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 260 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، وحسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.