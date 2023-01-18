بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 19 مليون يورو لتطوير شبكات الطاقة الشمسية بمدغشقر

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن إبرام اتفاقية بقيمة 19 ملايين يورو مع وزارة الطاقة ووكالة تنمية كهربة الريف (ADER) في مدغشقر، لدعم مشروع شركة WeLight Madagascar من أجل بناء وتطوير شبكات صغيرة للطاقة الشمسية في أكثر من 120 قرية وربطها بشبكة الكهرباء في مدغشقر.

وأكد نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فايول، في بيان للبنك ، التزام البنك الأوروبي بدعم مشاريع الطاقة الشمسية في المناطق الريفية بأفريقيا خاصة بعد نجاح مشاريعها في بنين وتشاد وجزر القمر وموزمبيق وأوغندا، وذلك كجزء من خطة البنك لمكافحة تغير المناخ مع تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات اللازمة مثل التعليم والأمن والصحة.



من جهتها، وصفت سفيرة الاتحاد الأوروبي في مدغشقر، إيزابيل ديلاتري، المشروع بأنه مثال رائع للتأثير الإيجابي لتحسين الحياة اليومية وتحقيق هدف مهم من أهداف التنمية المستدامة وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة للجميع في مدغشقر؛ مما يساهم في الانتقال الأخضر والعادل الذي تدعمه استراتيجية الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة WeLight Madagascar، رومان دي فيلينوف، إن المشروع، الذي تقدر تكلفته بنحو 28 ملايين يورو، سيؤثر بشكل إيجابي على حياة مئات الآلاف من الأشخاص ويعزز مستويات المعيشة والاقتصاد المحلي في مدغشقر ويرفع مستويات رفاهية مواطنيها.

وأضاف أن WeLight Madagascar، هي عبارة عن كونسورتيوم يتمتع بخبرة واسعة في قارة أفريقيا ويضم مجموعة AXIAN Group، ومجموعة Sagemcom الفرنسية الرائدة، وصندوق الاستثمار النرويجي للبلدان النامية Norfund، وسيوفر الكونسورتيوم الـ 9 ملايين يورو المتبقية للمشروع في شكل قروض للمساهمين، وفقا لما جاء بالبيان.

