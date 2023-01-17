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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بورسيا موشنجلادباخ يرفض عرضًا أخيرًا من بايرن ميونخ لضم يان سومر

صدى البلد

أكدت تقارير صحفية أن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني رفض عرضا آخر من بايرن ميونخ لضم الحارس يان سومر.

 وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية وشبكة "سكاي" التليفزيونية أن بايرن ميونخ، الذي يفتقد جهود حارسه الأساسي مانويل نوير حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج، عرض ثمانية ملايين يورو إضافة إلى مليون يورو مكافآت محتملة نظير الحصول على خدمات السويسري الدولي سومر 

 وتجدر الإشارة إلى أن عقد سومر مع مونشنجلادباخ ينتهي في يونيو المقبل.

 وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ في تصريحاته للصحفيين، دون ذكر أسماء  :"سنتخذ قرارا بهدوء، سنفكر بعناية في الحل الصحيح."

 ويضم بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، حارس مرمى واحد فقط يمتلك الخبرة التي تؤهله لتعويض غياب نوير، وهو سفن أولريش.

 وكان وكيل حارس المرمى ألكسندر نوبل المعار من بايرن ميونخ إلى موناكو الفرنسي، قد أعلن أمس الاثنين أن الحارس لن يعود إلى بايرن في يناير الجاري.

 وفي حالة نجاح صفقة انتقال سومر من مونشنجلادباخ إلى بايرن، يعد يوناس أوملين حارس مرمى مونبلييه الفرنسي مرشحا لخلافته في مونشنجلادباخ، لكن التكلفة الكبيرة لصفقة أوملين قد تشكل عائقا.

 ويستأنف بايرن ميونخ مشواره في البوندسليجا بعد نهاية الإجازة الشتوية للمسابقة، بمواجهة لايبزج يوم الجمعة المقبل، بينما يلتقي مونشنجلادباخ مع باير  ليفركوزن يوم الأحد.

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