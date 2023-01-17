رئيس جامعة المنصورة يترأس مجلس كلية التربية الرياضية للتصويت على اختيار العميد

ترأس الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة مجلس كلية التربية الرياضية خلال اجتماعه اليوم الإثنين، بحضور الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية لإجراء تصويت على أعضاء لجنة اختيار العميد من أعضاء مجلس الكلية.

وأشاد رئيس الجامعة خلال الإجتماع بجهود إدارة الكلية لتطوير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية المميزة.

وأشار إلى أن الكلية تتميز بعقول علمائها وأبنائها وتعد أول كلية تربية رياضية بالجامعات المصرية تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتتميز ببرامجها الأكاديمية لإعداد وتأهيل خريج ذو كفاءة يمتلك المعارف النظرية و المهارات التطبيقية والتكنولوجية المتخصصة لإعداد متخصصين في مجال التربية الرياضية ينافس محليا ودوليا.