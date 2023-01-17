كل شيء ينهار.. مسئول أوكراني كبير يكشف عن خلل بجهاز المخابرات

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن المخابرات الأوكرانية لم تتمكن من تحذير الرئيس فولوديمير زيلينسكي من القصف الصاروخي الروسي الجديد.

وتابع سوسكين: “المخابرات لم تقدم تقريرا بأي شيء.. أين مديرية المخابرات الرئيسية، أين رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف”.

وأضاف: "لم يكن عندهم علم حول التحضير لهجوم صاروخي، وأن الصواريخ ستصل بسهولة إلى مدينة كييف ولفيف ولوتسك وجيتومير وروفنو".

وأشار إلى أن المسؤولين والحكومة يبذلون قصارى جهدهم لتحويل انتباه السكان عن الضربات على مقاطعة ومدينة كييف ومرافق الطاقة الحيوية.

واختتم: "إنهم خارج النظام.. وعمليا فإن النظام بالكاد صامد الآن.. وإذا بدأ الصقيع، سينهار كل شيء تماما".