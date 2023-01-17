ضربة بوتين الأخيرة.. الجيش الروسي يستعد لشن هجوم ضخم في أوكرانيا

حذرت كييف من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق في أوكرانيا، حيث كثفت الدعوات لزيادة إمدادات الأسلحة من الدول الغربية.

وقال أوليسكي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، للتلفزيون الأوكراني، إن كييف تتوقع أن تحاول قوات موسكو "القيام بما يسمى بالدفعة الأخيرة"، والتي يمكن أن تحدث في ذكرى الغزو في 24 فبراير.

ونقلت “رويترز” عن دانيلوف قوله "يجب الاستعداد لمثل هذه الأحداث كل يوم ونحن نستعد".

وأضاف أن "السؤال الاول والاخير دائما يتعلق بالسلاح ومساعدتنا لهزيمة هذا المعتدي الذي غزا بلادنا".

تأتي الدعوة لمزيد من الأسلحة في أعقاب الهجوم الذي وقع يوم السبت على مبنى سكني في مدينة دنيبرو بجنوب وسط البلاد، حيث قال مسؤولون أوكرانيون أمس الاثنين إنه تم العثور على جثة طفل تحت الأنقاض، مما رفع عدد القتلى إلى 41. 25 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

من جانبها، نفت روسيا مسؤوليتها عن الحادث.