صحة مطروح تبحث النهوض بالمستشفيات الحكومية

عقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة، اجتماعا موسعا بحضور الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام ومديري الإدارات الفنية والادارية بالمديرية .

قدم وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع الشكر للطب العلاجي والإدارات الفنية المختلفة لما يبذلونه من مجهودات من اجل تطوير المنظومة الصحية.

خلال الاجتماع تم مناقشة الاستعدادات التي تمت لتنفيذ خطة النهوض بالمستشفيات الحكومية للعام الجديد 2023 ومنها مستشفى مطروح العام ومراجعة احتياجات المستشفى من الادوية والمستلزمات وتذليل أي عقبات لإنجاح خطة التطوير والتي سبق اعدادها واستعراضها، ومتابعة سير العمل ومعدلات الأداء وأهمية التعاون بين مختلف الإدارات الفنية والادارية والمستشفيات بما ينعكس على تقديم خدمات طبية ملائمة للمرضى.

وقال الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي أنه جرى متابعة ملاحظات المرور السابق لمستشفى مطروح العام من خلال تضافر جهود جميع الإدارات الفنية والادارية بالمديرية، ومتابعة توافر كميات مناسبة من الأدوية بالمستشفى والتأكد من توافر مستلزمات مكافحة العدوي ومراجعة صيانة الأجهزة الطبية ومصاعد المستشفى وشبكة الغازات والشفط المركزي وما تم من إجراءات حتى هذه اللحظة ومراجعة جميع اعمال السلامة والصحة المهنية حيث يُعد خط الدفاع الأول للحفاظ على الأرواح والممتلكات بجميع المستشفيات.

وأشار "سالم" انه تم استعراض جميع بنود التقرير في وجود جميع الإدارات ذات الصلة والعمل على وجود حلول ملموسة وفورية وتذليل معظم المعوقات حرصا على عامل الوقت وتعاون جميع الإدارات وطرح أفكار وحلول لمعظم المعوقات وجارى متابعة التنفيذ على ارض الواقع مع إدارة المستشفى وبما ينعكس بالإيجاب على مقدم ومتلقى الخدمات الطبية.