كولر: قدمنا مباراة قوية أمام سموحة.. وحققنا هدفنا بالتأهل لنهائي كأس مصر

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بتأهل الفريق ‏إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي ‏أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة في نصف نهائي البطولة.‏

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي: «قدمنا شوطًا أول مميزًا أمام سموحة، سواء من ‏حيث الضغط الهجومي أو صناعة الفرص والاستحواذ على الكرة، ونفذ اللاعبون تعليمات ‏الجهاز الفني بالشكل الأمثل». ‏

وأضاف: «في الشوط الثاني كان هناك تحفظ دفاعي، في المقابل لم يكن هناك خطورة على ‏مرمى الأهلي قبل ركلة الجزاء التي سجل منها سموحة هدفه الوحيد في المباراة».‏

وأشاد المدير الفني بمحمود عبد المنعم كهربا خلال مشاركته اليوم أمام سموحة، مؤكدًا أن ‏اللاعب ساعد الفريق في التقدم بالنتيجة خلال الشوط الأول سواء بالتسجيل أو المساهمة في ‏هدفي أحمد عبد القادر وحمدي فتحي، وقدم كل ما عليه من واجبات ومهام فنية، وظهر بشكل ‏مميز مع زملائه.‏

وتطرق كولر إلى الحديث عن الصفقات الجديدة بعد ظهورهم الرسمي للمرة الأولى مع الفريق، ‏مؤكدًا أن الثلاثي محمد الضاوي كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية انضموا للفريق ‏منذ وقت قصير ويحتاجون إلى المزيد من الوقت لاستيعاب الخطة وطريقة اللعب، مشيدًا في ‏الوقت نفسه ببدايتهم التي وصفها بالجيدة ومحاولاتهم تنفيذ كل التعليمات في أسرع وقت، وهو ‏ما يعطي مؤشرًا جيدًا عنهم.‏

واستطرد المدير الفني: «أحمد نبيل كوكا ومصطفى سعد لاعبان صغيران في السن وأثق أن ‏أمامهما الكثير وعليهما التركيز دائمًا».‏