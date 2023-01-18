أقوى من المسكنات.. 3 طرق خارقة للقضاء على آلام الظهر في ثوانٍ

إذا كنت تبحثين عن وضعية نوم مناسبة لتقليل آلام الظهر المختلفة إليك أكثر من طريقة يمكن أن تساعدك على التغلب على ألم الظهر وآلام الرقبة يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

1. آلام الرقبة وأعلى الظهر

النوم على ظهرك يوزع وزنك بالتساوي على كل جزء من جسمك وبهذه الطريقة، تضغط بشكل أقل على رقبتك وأعلى ظهرك وبعض المناطق في الجسم مثل رقبتك وأعلى ظهرك كما أنه يعمل على محاذاة العمود الفقري والأعضاء الداخلية.

تعد الحيلة هي إضافة وسادة لدعم رقبتك وأخرى لدعم ركبتيك، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على الانحناء الطبيعي في عمودك الفقري.

2. ألم على طول عمودك الفقري

النوم على البطن جيد لآلام العمود الفقري أضف وسادة أسفل بطنك والجزء العلوي من حوضك.. تأكد من أنها ليست صلبة ولا يزيد سمكها عن 3 بوصات يؤدي دعم الوسادة الموجودة أسفل بطنك إلى تقليل الضغط على ظهرك.

3. آلام أسفل الظهر

عندما تنام على جانبك، فإنك تجبر عمودك الفقري على الانحناء في وضع غير طبيعي، مما يضيف وزنًا إضافيًا لتحمل أسفل ظهرك.

من الأفضل ثني ركبتيك لأعلى قليلًا ووضع وسادة بينهم و بهذه الطريقة، يمكنك تخطي الضغط الذي كان من الممكن أن يعاني منه أسفل ظهرك ومساعدته في الحفاظ على انحناءة الطبيعي حتى تستيقظ.

أيضاً قد يساعدك النوم في وضع الجلوس

4. آلام فقرات الظهر

إذا تمكن أحد أقراص العمود الفقري من الانزلاق بعيدًا عن وضعه الطبيعي قليلاً، فسوف تشعر بالألم. جرب النوم على جانبك وثني ركبتيك كوضعية الجنين مما يسمح لك بتوسيع المسافة بين كل فقرة ودفعها للانتقال إلى موضعها الأصلي.

سيؤدي ثني جذعك بهذه الطريقة إلى تخفيف الضغط على فقرات وأعصابك، مما يريحك من آلام ظهرك.