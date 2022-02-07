العلاج بالطرق الصحيحة.. 7 أسباب لـ آلام أسفل الظهر

آلام أسفل الظهر من أكثر المشكلات الصحية الشائعة، وللتمكن من علاجها بشكل صحيح يجب فى البداية معرفة السبب الحقيقي.

ووفقا لما جاء في موقع “clevelandclinic ” يمكن أن تسبب العديد من الإصابات والظروف والأمراض آلام أسفل الظهر، أبرزها:

الإجهاد والالتواءات: إجهاد الظهر والالتواء، السبب الأكثر شيوعًا لـ آلام الظهر، وتصاب العضلات أو الأوتار أو الأربطة نتيجة رفع شيء ثقيل جدًا أو عدم الرفع بأمان، ويجهد بعض الناس ظهورهم عن طريق العطس أو السعال أو الالتواء أو الانحناء.

الكسور: يمكن أن تنكسر عظام العمود الفقري أثناء وقوع حادث، مثل حادث سيارة أو سقوط، وتزيد حالات معينة مثل انحلال الفقاري أو هشاشة العظام من خطر الإصابة بالكسور.

مشاكل القرص: تعمل الأقراص على تبطين الفقرات (عظام العمود الفقري الصغيرة) ويمكن أن تنتفخ الأقراص من موضعها في العمود الفقري وتضغط على العصب ومع تقدم العمر يمكن أن تصبح الأقراص مسطحة وتوفر حماية أقل وهو مرض القرص التنكسي.

مشاكل هيكلية: تحدث حالة تسمى تضيق العمود الفقري عندما يكون العمود الفقري حيث يصبح ضيقًا جدًا بالنسبة للحبل الشوكي ويمكن لأي شيء يضغط على الحبل الشوكي أن يسبب آلامًا شديدة في العصب الوركي وآلام أسفل الظهر ويمكن أن يؤدي الجنف (انحناء العمود الفقري) إلى الألم والتصلب وصعوبة الحركة.

التهاب المفاصل: هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل التي تسبب آلام أسفل الظهر ويسبب التهاب الفقار اللاصق آلام أسفل الظهر والتهاب وتيبس في العمود الفقري.

الإصابة بمرض: يمكن أن تسبب أورام العمود الفقري والالتهابات وأنواع عديدة من السرطان آلام الظهر ويمكن أن تسبب حالات أخرى آلام الظهر وتشمل حصوات الكلى وتمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني.

الانزلاق الفقاري: تتسبب هذه الحالة في انزلاق الفقرات في العمود الفقري من مكانها ويؤدي الانزلاق الفقاري إلى آلام أسفل الظهر كما يعاني المريض فى أغلب الحالات من آلام الساق .