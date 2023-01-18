بفستان جولد.. تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت تارا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستانًا باللون الذهبي مكشوف الظهر، ومعتمدة على الميكاب الترابي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وعلي صعيد آخر روجت الفنانة تارا عماد لـ فيلمها الجديد "المطاريد" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت البوستر التشويقي للفيلم وكتبت: "مفيش تشكيل أقوي من كده يقدر يرجع مجد المطاريد، البوستر الرسمي لفيلم المطاريد 25 يناير بجميع دور العرض".

فيلم المطاريد بطولة أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صلاح «أحمد حاتم» الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده، ليبيع أملاكه في الأرياف بما فيها نادي كرة القدم.