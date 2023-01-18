بروتوكول تعاون بين عين شمس والبنك التجاري الدولي لتمويل مستشفى جراحات الأطفال

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و هشام عز العرب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ، بروتوكول تعاون مشترك بهدف إنشاء وتجهيز جناح جراحي بـ "مستشفى جراحات الأطفال" ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية المتكاملة و بتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه .

وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة والدكتور جمال حسين استشاري الأعمال الإنشائية والدكتور محمد صالحين استشاري الأعمال المعمارية بمركز الاستشارات الهندسية بالجامعة والدكتور أشرف قطب استشاري الأعمال الميكانيكية وفريق مركز الاستشارات الهندسية من جانب جامعة عين شمس.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب مؤسسة البنك التجارى الدولى الدكتورة نادية مكرم عبيد، عضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، لؤى أمين، أمين صندوق مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى، إنجى جميع، عضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي نادية حسني، أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، شريف السعيد، مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، دينا أحمد، مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، لوجين حسين، مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي، والأستاذة إيرينى صفوت، مخطط برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي .

يأتي التعاون استكمالا لما توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية بهدف الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين، واستمرارا لجهود جامعة عين شمس ومستشفياتها في رفع كفاءة الخدمة الطبية والقضاء على قوائم الانتظار ، كما تعتبر تلك المساهمة هي الأكبر في تاريخ مؤسسة البنك التجاري الدولي؛ حرصاً على دعم الطفل المصري صحيًا واجتماعيًا، وتقديم خدمة مميزة لفئات الشعب الأكثر احتياجا.

ويهدف المشروع إلى تجهيز 10 غرف عمليات للجناح الجراحي الجديد، وخدمة 30 ألف طفل من غير القادرين على تحمّل تكاليف العلاج بمستشفيات القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن التعاون بين الجانبين بدأ منذ عام 2010 بمشروع تمويل "مصروفات التشغيل السنوية الخاصة بوحدات رعاية الأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس" تحت إدارة وإشراف "مؤسسة يحى عرفة الخيرية للأطفال" بمبلغ 45 مليون جنيه، والذي نجح في تقديم الخدمة الصحية لحوالي 272 ألف طفل من غير القادرين في القاهرة الكبرى، ويُجدد سنويًا حتى تاريخه. وفي عام 2017، تم تمويل شراء أجهزة بالقسم الداخلي للأطفال، بالدور الخامس بمستشفى الأطفال الجديد بمستشفيات جامعة عين شمس بمبلغ 589.00 ألف جنيه مصري لخدمة 93 ألف طفل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تمويل مشروع تدريب عدد من الكوادر الشابة من الأطباء والتمريض والفنيين ووظائف معاونة في جميع تخصصات الأطفال "بمستشفى الأطفال– بجامعة عين شمس" بالتعاون مع مستشفى "Great Ormond Street hospital

هذا وتضمنت مراسم توقيع البروتوكول استعراض الرسم الإنشائي لمستشفى جراحات الأطفال، وكذلك عرض فيلماً تسجيلياً عن مدينة عين شمس الطبية.