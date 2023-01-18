موعد استكمال حملة التطعيم ضد فيروس الكبدي ب بطب عين شمس

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بالتنسيق مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس يوماً للتطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine ، استكمالاً لحملة التطعيم السابقة ، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير الجارى ، بالمركز الطبي بالكلية من الساعه العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور سامية عبده مدير مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية ، وبتنسيق الدكتور إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات ، و الدكتور سحر صبور الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات .

كان وقد كرم الدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدفعة (٣٠) من الحاصلين على مكافأة النشر الدولى والبالغ عددهم ( ١٠٧٨ ) باحثا وباحثة بعدد أبحاث ( ٨٩٤ ) بقيمة مالية ٦٨٨٨٠٠٠ جنيه ، كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الناشرين لفصل في كتابة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث فى مجلات دولية ذات تصنيف Q1 .

بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور على الأنور عميد كلية الطب و عمداء ووكلاء الكليات .

فى كلمته أكد الدكتور محمود المتينى ، رئيس الجامعة ، أن الاحتفالية تعد تقليد جامعى كل ستة اشهر فى ديسمبر ويونيو من كل عام ، مشيراً إلى أن النشر الدولى التطبيقى وليس النظرى فقط اصبح لايخفى على احد أهميته مضيفاً أن النشر الدولى بجامعة عين شمس يشهد تقدماً ملموساً عام بعد عام وثمار هذا التقدم لا تظهر مباشرة فى التصنيفات الدولية لكنها تظهر بعد عام أو عامين وعلل ذلك بأن النشر الدولى أصبح يمثل سباقا محموما وسريع .

وأوضح رئيس الجامعة شروط ومواعيد صرف المكافأة ، كما استعرض رسومات بيانية توضح زيادة المكافأة وميزانيتها لتحفيز الباحثين، واوضحت الرسوم البيانية زيادة المقالات المنشورة فى المجلة العلمية .