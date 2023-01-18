ثلاث ورش عمل متنوعة لخدمة قطاع الصيد وتدعيم التراث في شمال سيناء



نفذت مديرية التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء ، ثلاث ورش عمل متنوعة لخدمة قطاع الصيد ودعم التراث السيناوي في مركز ومدينة العريش من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد.

وذلك تحت رعاية علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة ..حيث تسعي الجمعية من خلال هذه الأنشطه التي تأتي ضمن أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء إلي المساهمه في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامه من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ علي البيئة البحرية .



الحفاظ علي المخزون السمكي

وقال الدكتور بكر سويلم مدير جمعية الجورة، ان الورشة الأولي دارت حول السلامة البحرية والحفاظ علي المخزون السمكي , والتي تمتد الورشة علي مدار خمس أيام في منطقة أبوصقل لتعريف الصيادين بمبادئ السلامه البحرية وأهمية الحفاظ علي المخزون السمكي، وفي ويتم بنهاية الورشه تسليم المشاركين أدوات السلامه البحرية ل 20 صياد هم إجمالي المشاركون في الورشة.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في ورشة السلامه البحرية والحفاظ علي المخزون السمكي 350 مستفيد حتي الان في نطاقات مختلفه من شمال سيناء بإجمالي 14 ورشة عمل تمت إقامتها.



وتأتي الورشة الثانية حول الإكسسوار والهدايا ويبلغ عدد المشاركين بها 20 سيده من مدينة العريش يتم تدريبهم علي تصنيع الهدايا والإكسسوارات من الخامات المحليه، ويتم تدريب السيدات علي صناعة الجلود وتحويلها لقطع تستخدم في الحياة اليومية مثل الشنط وخلافه ، بهدف توفير مصدر رزق للسيدات المشاركات في التدريب. وبلغ إجمالي المشاركين في ورش عمل الإكسسوار والهدايا 60 مشاركه حتي الآن مقسمين علي 3 ورش عمل تمت إقامتها .



وتدور ورشة العمل الثالثة حول الخياطة والتطريز والذي يعد من أهم الحرف الموجوده في شمال سيناء حيث أن لها بعد ثقافي مهم في التراث السيناوي .. حيث يتم تدريب السيدات علي طرق جديده في التطريو وكيفية موائمة المنتجات مع السوق التجاري ليترتب عليه تمكينهن من تحقيق عائد إقتصادي يوفر لهن مصدر رزق .

وبلغ عدد المشاركين في ورش عمل الخياطه والتطريز 160 مشاركا بإجمالي 8 ورش عمل تمت في مراكز مختلفه من شمال سيناء