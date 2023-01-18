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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي الأمراض المصاحبة لمرض السكر وعلاقتها بهشاشة العظام

ما هى الأمراض المصاحبة
ما هى الأمراض المصاحبة لمرض السكر وما العلاقة بهشاشة العظام

يعتقد أن 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بمرض السكري، عندما يكون مرض السكري من الأمراض الأيضية المزمنة التي تؤثر على مستويات السكر في الدم ، فإن هشاشة العظام هي حالة تؤثر على عظامك، وهشاشة العظام شائعة أيضًا ، حيث تؤثر على أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المحتمل أنك تتخذ خطوات لإدارة مستويات السكر في الدم - ولكن هذا هو السبب في أنك يجب أن تعطي الأولوية لصحة العظام أيضًا.  

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الرابط بين مرض السكري وهشاشة العظام


يميل الأشخاص المصابون بداء السكري إلى ضعف جودة العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور مقارنةً بمن لا يعيشون مع هذا الاضطراب الأيضي. في حين أن هذا صحيح لكل من مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 ، إلا أنه منتشر بشكل خاص في النوع 1.

مرض السكري من النوع الأول وهشاشة العظام


يبدأ داء السكري من النوع الأول عادةً في سن مبكرة عندما لا تزال كتلة العظام في ازدياد، يُعتقد أن هذا يؤدي إلى انخفاض ذروة كتلة العظام ، أو الحد الأقصى من القوة والكثافة التي تصل إليها العظام ، مقارنةً بعامة السكان. نتيجة لذلك ، قد يزيد هذا من خطر الإصابة بهشاشة العظام في المستقبل.

مرض السكري من النوع 2 وهشاشة العظام 


يقول كيندال فورد موسلي ، المدير السريري لقسم الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز : "هناك كل أنواع الفرضيات حول سبب ارتباط مرض السكري من النوع 2 بزيادة خطر الإصابة بالكسور" .

بالنسبة للمبتدئين ، ارتبطت نوبات انخفاض السكر في الدم بزيادة خطر السقوط والكسور، على الرغم من أن العوامل الأخرى ، مثل أدوية السكري والأمراض المصاحبة ذات الصلة ، قد تلعب أيضًا دورًا.

الأدوية 


يقول موزلي: "في بعض الأحيان يتم علاج الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 بأدوية قد تزيد من خطر الإصابة بالكسور".  

تظهر الأبحاث أن خيارات مثل thiazolidinediones (TZDs) يمكن أن تؤثر على صحة العظام وتزيد من خطر الكسر ، خاصة عند النساء بعد سن اليأس. يجب استخدام بعض مثبطات SGLT2 ، مثل canagliflozin ، بحذر عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالكسور. من ناحية أخرى ، قد يوفر الميتفورمين - العلاج القياسي الذهبي لمرض السكري من النوع 2 - فوائد وقائية لصحة العظام.

الأمراض المصاحبة


يقول موزلي: "يرتبط مرض السكري من النوع 2 أيضًا بأمراض أخرى ، بما في ذلك أمراض الكلى ، وأمراض الأوعية الدموية ، والاعتلال العصبي ، واعتلال الشبكية". كل ذلك يمكن أن يؤثر على صحة العظام وخطر الكسر.

"أمراض الكلى وأمراض الأوعية الدموية يمكن أن تؤثر على الفور على صحة العظام وتسبب فقدان العظام" ، كما يقول موزلي. بالنسبة للمبتدئين ، من المعروف أن مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب يتعايشان، في حين أن أمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام لها العديد من عوامل الخطر المشتركة ، بما في ذلك الشيخوخة والتدخين وعدم الحركة ، لا يزال الباحثون يحاولون فهم كيفية ارتباط هاتين الحالتين بالضبط ومع ذلك ، فقد أثبتت الدراسات وجود علاقة بين مرض الكلى السكري وزيادة خطر الإصابة بالضعف.

يضيف موزلي: "يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي أو خدر القدمين إلى زيادة السقوط"، في الواقع ، فإن النتائج المستخلصة من تحليل عام 2020 تربط بشكل مباشر الاعتلال العصبي السكري بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام أو التعرض لكسر هشاشة.

"بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي اعتلال الشبكية ، الذي يمكن أن يقلل الرؤية ، إلى زيادة السقوط والكسور" ، كما يشير موسلي، كما أشارت نتائج دراسة كورية إلى وجود علاقة بين اعتلال الشبكية السكري وانخفاض كثافة المعادن في العظام لدى النساء المصابات بداء السكري من النوع 2. 

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