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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات زوجية.. سائق يتخلص من حياته بإشعال النيران في نفسه بمدينة نصر

صدى البلد

لم يجد سائق وسيلة للتخلص من خلافاته الزوجية سوى قيامه بإضرام النيران في نفسه وقيامه بتوثيق الواقعة عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته بالفيس بوك .

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بوجود جثة متفحمة بدائرة القسم ، علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه الإنتقال والفحص حيث تم تحديد هوية المتوفى وتبين أنه سائق ، مقيم بدائرة القسم وعُثر بجواره على جركن بداخله مادة مشتعلة "جاز" وولاعة.

وبسؤال زوجته أفادت بأنه نتيجة وجود خلافات زوجية بينهما ، قام على إثرها بترك المنزل ، وبتاريخ الواقعة فوجئت بقيامه ببث مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه بمحل البلاغ ويقوم بإشعال النيران بنفسه ، وبسؤال شقيقه أيد ما سبق تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

خلافات زوجية فيس بوك مدينة نصر إضرام النيران مباحث القاهرة

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