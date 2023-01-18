تحرك برلماني بشأن انخفاض جودة هيئة الدواء المصرية في متابعة مخازن الإسكندرية

أعلنت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء، و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن "إنخفاض جودة هيئة الدواء المصرية عن متابعة مخازن الأدوية بالإسكندرية".

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك تجاهل للسلبيات داخل المخازن الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية والغير طبية، وخصوصًا بعد سقوط مياه الأمطار على الأدوية داخل المخازن بعد تراكم المياه على الأسقف وانسداد الصرف الخاص بها.

وأشارت النحاس ، إلى عدم وجود مولدات كهربائية لحماية الثلاجات عند انقطاع التيار الكهربائي لتفادي تلف الأدوية مع العلم وجود ثلاجات كبيرة مكتظة بالأدوية، بالإضافة إلى عدم تدريب الصيادلة على استخدام طفاية الحريق رغم تقديمهم أكتر من طلب منهم بالتدريب.