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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة تعلن موعد امتحانات التمهيدي للدفعة الثامنة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد  غلول عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول التمهيدى للدفعة الثامنة العام الجامعى ٢٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة عبير سعد ، أن التمهيدى للدفعة الثامنة العام الجامعى ٢٢٢-٢٠٢٣ تبدأ السبت  الموافق ٢١ من الشهر الجارى حتى ٢ من فبراير القادم .

جامعة القاهرة 

على الجانب الاخر ، تنظم كلية الزراعة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سامح عبد الفتاح عميد الكلية، دورة تدريبية بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بهدف رفع كفاءة أداء العاملين في صناعة الدواجن بمصر والوطن العربي، وتستمر حتى 19 يناير الجارى بمقر الكلية.

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مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ينظم ورش المقررات الدراسية لامتحانات 2023

ويشارك في الدورة التدريبية التي تنظمها كلية الزراعة نحو 50 متدربا من شباب العاملين في مجال الدواجن من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين من مصر والدول العربية، ويحاضر فيها أساتذة من كليات الزراعة والطب البيطري بجامعة القاهرة إلى جانب أساتذة من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تستهدف ربط التعليم والبحث العلمي بنظرية التنمية الشاملة والاقتصاد القومي لخدمة الأهداف القومية والوطنية، وتخريج أجيال تمتلك مهارات ريادة الأعمال والقدرة على الابتكار من خلال تحديث وتطوير البرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن مصر يتوافر بها كل مقومات النجاح من حيث الخبرات الحقلية والعلمية والإمكانيات الاستثمارية والبنية التحتية الأولية والتي تضاهي كُبرى الشركات العالمية المنتجة للدواجن.

 

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