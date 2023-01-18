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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير قطر: سعدت بلقاء إخواني قادة الدول الشقيقة في اللقاء التشاوري بأبو ظبي

أميرقطر تميم بن حمد
أميرقطر تميم بن حمد آل ثاني

غرد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء، معربا عن سعادته باللقاء التشاوري الذي جمعه بالعديد من قادة الدول الشقيقة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم.

وكتب على "تويتر":"سعدت اليوم باللقاء التشاوري مع عدد من إخواني قادة الدول الشقيقة، والذي ناقشنا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولنا بما يحقق مصالح شعوبنا، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقتنا".

وأضاف: "شكرا لأخي الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

وكان تميم بن حمد آل ثاني، وصل في وقت سابق من اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي للمشاركة في اللقاء التشاوري الأخوي، لقادة دول مجلس التعاون، والأردن، ومصر.

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