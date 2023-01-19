مواطن يستغيث من نصاب عقارات بالحي العاشر في مدينة نصر

استغاث المواطن محمود عبد المقصود محمود، في رسالة لخدمة شكاوى “بين الناس” التى يقدمها موقع “صدى البلد”، بالمسئولين من نصاب عقارات بالحى العاشر - التابع لمدينة نصر - محافظة القاهرة.

ويقول في شكواه: “الموضوع إني اشتريت شقة من نصاب عقارات في عمارة 65 مساكن أطلس بالحي العاشر مدينة نصر، واكتشفت إن في توكيل مضروب، قمت بعمل محضر، وعند علمه بذلك أحضر لنا بلطجية في عدم وجودي بالشقة واستولوا عليها، ولما عملت محضر بكسر شقتي حضرت الشرطة واخذتهم إلى النقطة، طلعوا صورة من عقد إيجار، ولما الضابط سألهم: فين أصل العقد؟ قالوا هنقدمه في النيابة، وكتبوا تعهد بالحضور أمام النيابة باكر ومراحوش ورجعت إلى شقتي لقيتهم فيها وطلعوا عليا بأسلحة أنا ومراتي ومشيت، وتم عمل محضر رقم 8645 لسنة 2022 قسم ثالث مدينة نصر”.

وأضاف: “انتقلت لشقة إيجار أنا وزوجتي وفوجئت إن له كافيتريا في نفس العمارة يمتلكها ومبنية في جنينة العمارة على مساحة 400 متر، وقام بلطجية هذا الشخص بمحاولات كثيرة لاعتراضي أنا وزوجتي عشان أرجعله التوكيلات المضروبة ورفضت، والملخص إنه باني أكثر من عشرين قطعة أرض بجناين عمارات أطلس بالحي العاشر، وعليه 167 قضية مخالفات بمساعدة مجموعة من البلطجية".

وتابع: “وعندما ذهبت للتفاوض معه قام بفتح الخزينة بتاعته في المكتب لأرى مسدسا قالي إن فيه تسع طلقات سوف أفرغهم فيك لو مجبتش التوكيل المضروب، قلتله حاضر عشان أنزل من المكتب دون أذى، ومن ساعتها بيبعت لي ناس تخوفني، وأخيرا بعت حد يكسر باب شقتي في عدم وجودي والأولاد نايمين، ما سبب حالة من الرعب لأولادي ومش عارف أعمل إيه”.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.