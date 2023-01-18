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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مريض صدفية مزمنة يستغيث بسبب توقف فيزا معاش العمالة الغير منتظمة

صدى البلد

أستغاث المواطن ياسر يوسف عطوه يوسف ، المقيم بقرية البلاشون - التابعة لمركز بلبيس - في محافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس ” التى يقدمها موقع صدى البلد ، بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طالبا حل مشكلة توقف فيزا معاش العمالة الغير منتظمة لإعانته علي أعباء الحياة نظرا لعدم قدرته علي العمل .

 

ويقول ياسر في رسالته : انا مصاب بمرض الصدفية المزمن ولا اعمل وانا اعول زوجه وخمسة أبناء ولا اعمل منذ سنوات بسبب انتشار الصدفية فى جميع أنحاء الجسد وكنت اعمل بالقطاع الخاص قبل انتشار الصدفية بجسدى وعندى 11 عام مده تامين بالتأمينات الاجتماعية ، وهذه صوره فيزا العمالة الغير منتظمة وقد تم ازالة اسمى منها .

 

وأضاف : كل اللي انا محتاجه مساعدتى في الحصول على اى معاش فقد أحاطت بى الديون من كل جانب وليس لنا الا الله ، وانا فى حاله نفسيه سيئة بسبب الصدفية ولا استطيع مواجهة المجتمع .

 

مناشد المسئولين الوقف الي جانبه بالحصول على معاش مبكر او استثنائى او الحصول على معاش ابى بعد وفاته فهو يتقاضى معاش حاليا حيث انه كان يعمل بالقطاع الخاص

الرقم التامينى
51954788

رقم فيزا معاش العمالة الغير المنتظمة

4174476112214311

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01028729542

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

العمالة الغير منتظمة محافظة الشرقية فيزا معاش معاش العمالة الغير منتظمة أعباء الحياة مرض الصدفية المزمن

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