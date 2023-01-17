أهالي نزلة العرين بالشرقية يطالبون بإعادة فتح مكتب البريد لتخفيف المعاناة

ناشد المهندس هانى الصغير والمقيم قرية نزلة العرين التابع لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين الموافقة على إعادة فتح مكتب البريد المغلق لتخفيف المعاناه عن الأهالى.



وقال فى رسالته: نطالب بإعادة فتح مكتب البريد المتواجد في قرية نزلة العرين حتى ترحمو الأرامل والعجزه الناس بتذوق الأمرين حتى يحصلو على مستحقاتهم ، لأننا نعانى أشد المعاناه لأن أقرب مكتب بريد يبعد عنا بـ 3 كم وهذا يعد ارهاقا جسديا وماديا على الأهالى.



وأضاف: عندنا مكتب بريد مفتوح منذ اكثر من ٣٥ عاما تم غلقه بسبب إحلال وتجديد المكتب حتى الان لم يتم أفتتاحه مره أخرى حتى أكله الصدا ، وكبار السن من أصحاب المعاشات لايقدرون على قطع المسافات الطويلة فنرجو النظر في هذا الموضوع لإعاده فتح مكتب بريد نزلة العرين مرة أخرى رأفة بحال الأهالى .



وناشد المسئولين العمل على حل الشكوى والموافقة على إنشاء مكتب بريد قريه نزله العرين مركز ابوكبير التابعة لمحافظة الشرقية ، رأفة بحال الأهالى من كبار السن و المرضى وتخفيف المعاناه عنهم .

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