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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اعتدوا على القرآن| تعليق غاضب من نقيب المقرئين بسبب منتحل شخصية شيخ

منتحل شخصية الشيخ
منتحل شخصية الشيخ سيد سعيد

تحدث الشيخ سيد سعيد عن شخص ينتحل  شخصيته و يستخدم صوته من خلال فلاشة لقراءة القرآن في العزاء لكسب المال.

وقال سعيد:" أعمل فيه إيه..أنا بقول لأهل القرآن اتقوا الله، واتقوا ربنا في القرآن، بس أنا عايز أعرف هو إزاي ماشي مع صوتي بشفايفه، حنجرته".

نقيب المقرئين:هذه الواقعة لم تحدث من قبل

ومن جانبه أضاف محمد حشاد نقيب المقرئين خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه الواقعة لم تحدث من قبل، معقباً:"أنا بلوم الناس اللي بتمشي ورا أي حاجه، إحنا هناخد بيانات من أستخدم صوت الشيخ سيد سعيد، و سوف يقدم للقضاء"


وتابع:"هنكتشف أنه مش حافظ القرآن وبيشتغل شغلانه تانية، وواخد قراءة القرآن سبوبة، بيأكل منها عيش، حتى القرآن اعتدوا عليه".

 

القرآن نقيب المقرئيين الشيخ سيد سعيد بسمة وهبة محمد حشاد

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