اعتدوا على القرآن| تعليق غاضب من نقيب المقرئين بسبب منتحل شخصية شيخ

تحدث الشيخ سيد سعيد عن شخص ينتحل شخصيته و يستخدم صوته من خلال فلاشة لقراءة القرآن في العزاء لكسب المال.

وقال سعيد:" أعمل فيه إيه..أنا بقول لأهل القرآن اتقوا الله، واتقوا ربنا في القرآن، بس أنا عايز أعرف هو إزاي ماشي مع صوتي بشفايفه، حنجرته".

نقيب المقرئين:هذه الواقعة لم تحدث من قبل

ومن جانبه أضاف محمد حشاد نقيب المقرئين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه الواقعة لم تحدث من قبل، معقباً:"أنا بلوم الناس اللي بتمشي ورا أي حاجه، إحنا هناخد بيانات من أستخدم صوت الشيخ سيد سعيد، و سوف يقدم للقضاء"



وتابع:"هنكتشف أنه مش حافظ القرآن وبيشتغل شغلانه تانية، وواخد قراءة القرآن سبوبة، بيأكل منها عيش، حتى القرآن اعتدوا عليه".