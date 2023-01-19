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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يتراجع بقوة .. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 19 يناير

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الخميس 19-1-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

و تراجعت أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الخميس، بمستهل التعاملات اليوم، مقارنة بـ أسعار الذهب أمس الأربعاء، و تراوحت قيمة الانخفاض في الأسعار بين  57   و 17 جنيه للجرام، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

16.5 دينار للجرام.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,755 جنيها للبيع و 1,775 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,006 جنيها للبيع و 2,029 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,504 جنيها للبيع 1,521 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,170 جنيها للبيع و 1,183 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 14,040 جنيه  للبيع و 14,200 جنيها للشراء.

وأوقية الذهب حوالي 62,378 جنيه للبيع 63,089 جنيه للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,005,714 جنيه للبيع، و 2,028,571 جنيه للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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