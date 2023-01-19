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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم الخميس 19-1-2023

صدى البلد

 

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 19 يناير  2023 وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 29.65 جنيه في ( بنك الاستثمار العربي).

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أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 29.58 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 29.63 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 29.57 جنيه للشراء، مقابل 29.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70  جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر: 24.64  جنيه للشراء، مقابل 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 29.50 جنيه للشراء، مقابل 29.60 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 29.60 جنيه للشراء، مقابل 29.70 جنيه للبيع.

 

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