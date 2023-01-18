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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدون مصروفات وعائد كبير .. اِعرف حساب التوفير من البنك الأهلي

البنك الاهلي المصري
البنك الاهلي المصري

يتجه الكثير من عملاء البنوك في الوقت الحالي للبحث عن حسابات التوفير لضمان عمليات استثمار آمنة وعوائد ثابتة، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم منتجات مصرفية مختلفة بنظم وفئات تناسب العملاء.

وأطلق البنك الأهلي المصري عددا من حسابات التوفير ذات العائد الشهري، الربع سنوي، النصف سنوي، و السنوي، بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.

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ويستعرض "صدى البلد" خصائص، مميزات، وسعر عائد حساب توفير المستقبل من البنك الأهلي المصري، و الذي يبدأ من 500 جنيه مصري، و فقا للموقع االإلكتروني للبنك الأهلي المصري.
 

خصائص حساب توفير المستقبل البنك الأهلي


الحد الادني لفتح الحساب: 500 جم

الحد الادنى لاحتساب العائد: 3001 جم

من لهم حق فتح الحساب: العملاء من سن 16 سنة و بدون حد اقصي


سعر العائد حساب توفير  البنك الأهلي


الشهري يصل الى
6.00 %

الربع سنوي يصل الى
6.10%

النصف سنوي يصل الى
6.15% %

السنوي يصل الى
6.25 %

الأوراق المطلوبة لـ حساب توفير  البنك الأهلي

 

-نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر وبأبسط الإجراءات


مميزات حساب توفير البنك الأهلي

 

-الحد الأقصى لرصيد الحساب: 500 الف جنيها مصريا مصريًا.

-الحد الأقصى لحركات الخصم اليومي (سحب نقدي – حوالات صادرة – خصم حسابي ... إلخ) 30 ألف جنيهًا مصريًا.

-الحد الأقصى لحركات الخصم الشهري ( سحب نقدي – حوالات صادرة – خصم حسابي ... إلخ) 100 الف جنيهًا مصريًا.

-تامين مجاني علي الحياه للعميل
يستحق التامين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب علي اقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد ادني مبلغ 5000 جم و بحد اقصي للتامين مبلغ 100 الف جم ، و يتم دفع مبلغ التامين وفقا واقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاه.

-التامين للعملاء من سن 16 وحتى 60 سنه.

-اصدار محفظة فون كاش معفاة من (مصاريف الاصدار- مصاريف سنوية لمده سنه من تاريخ الاشتراك بالمحفظة).
لايتم استخدامه كحساب تعليه للشهادات أوالودائع.

-يتم احتساب العائد شهريا علي اقل رصيد دائن خلال الشهر و الذي يزيد عن 3000 جنيه و يتم تعليه العائد المحتسب علي رصيد الحساب وفقا و صرفه.

مصروفات حساب توفير المستقبل البنك الأهلي

 

- مصاريف فتح الحساب: مجانا

- المصاريف الإدارية: مجانا

- مصاريف اصدار بطاقة الخصم المباشر: مجانا

-الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. 

-بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

-كشف الحساب الالكتروني من خلال الأهلي نت / البريد الالكتروني : مجانا
 

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