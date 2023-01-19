لو بتعاني من الأرق.. ميزة في آيفون هتساعدك تنام أسرع

تحتوي هواتف آيفون على الكثير من الميزات المختلفة والتي يمكنها تحسين تجربة المستخدمين، ولكن هذه الميزات تكون غير معروفة للكثيرين؛ حيث تكون أحيانا غير شائعة أو يتم تجاهلها ، ومن ضمن هذه الميزات، ميزة أصوات الخلفية.

وبحسب موقع ZDNET فإن ميزة أصوات الخلفية تعمل على إخفاء الضوضاء المحيطة، حيث يمكنك تشغيل أصوات مهدئة مثل المحيط أو المطر لإخفاء الضوضاء الموجودة حولك للمساعدة في تقليل عوامل التشتيت حتى تتمكن من التركيز أو الراحة أو النوم.

كيفية تشغيل ميزة الضوضاء الخلفية بهاتفك الآيفون



ويستغرق تشغيل ميزة ضوضاء الخلفية بهواتف آيفون بضع نقرات فقط على شاشة هاتفك، وستحتاج إلى آيفون يعمل بنظام iOS 15 أو أحدث :

الخطوة الأولى:

افتح تطبيق الإعدادات

ابحث عن تطبيق الإعدادات وقم بفتحه على هاتفك الآيفون

الخطوة الثانية:

اضغط على إمكانية الوصول من قائمة الخيارات

قم بالتمرير لأسفل حتى تجد إمكانية الوصول واضغط عليها.

الخطوة الثالثة:

حدد الصوت / المرئي

سيتعين عليك التمرير لأسفل قليلاً قبل أن تجد خيار الصوت / المرئي.

الخطوة الرابعة:

اضغط على Background Sounds

حرك المفتاح الموجود بجوار أصوات الخلفية إلى وضع التشغيل لبدء تشغيل صوت المطر الافتراضي على الفور.

ويمكنك تحديد نوع الصوت الذي تريد سماعه عن طريق تحديد خيار الصوت ، والذي سيطلب منك تنزيله عند الطلب.

ويمكنك أيضًا ضبط مستوى الصوت، الذي يتم ضبطه بشكل مستقل عن صوت رنين هاتفك الآيفون والموسيقى.

يوجد أيضًا خيار هنا لمواصلة تشغيل صوت الخلفية حتى عند مشاهدة مقطع فيديو أو الاستماع إلى الموسيقى.

ويوجد في الجزء السفلي مفتاح تبديل يخبر بك بالتوقف عن تشغيل أصوات الخلفية بمجرد قفل هاتفك الآيفون.

هل هناك أي طريقة لوضع أصوات خلفية آيفون على مؤقت؟



في تطبيق الإعدادات لا يوجد خيار لتشغيل الصوت لفترة محددة من الوقت، وبدلاً من ذلك ، سيستمر تشغيل الصوت الذي اخترته حتى توقفه يدويًا، ما لم تقم بتشغيل خيار إيقاف تشغيل الصوت عند قفل هاتفك.

وإذا كنت تريد الاستماع إلى أصوات الخلفية لفترة محددة من الوقت فأحد الحلول هو استخدام ميزة القفل التلقائي لهاتفك مؤقتا .

وسيكون عليك الرجوع إلى تطبيق الإعدادات ثم حدد العرض والسطوع ثم حدد القفل التلقائي، وسيكون لديك خيارات تتراوح من 30 ثانية إلى 5 دقائق.

ولا تقدم الخيارات أطول فترة زمنية، وقد لا تكون كافية لمساعدتك على النوم، ولكنها أفضل من تشغيل ضوضاء الخلفية طوال الليل.