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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة الإسكندرية بتبدع.. ندوة "فكر قبل ما تشير" بالشباب والرياضة

ندوة بمركز شباب سموحة
ندوة بمركز شباب سموحة


              


نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في "إدارة إعداد القادة" ندوة بعنوان "فكر قبل ما تشير" بمركز شباب سموحة، حاضر فيها إسلام غانم - ماجيستير في علوم الحاسب الآلي مدير المشروعات بشركة الريادة.

واستهدفت الندوة إلى إلقاء الضوء على إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا حتى لا يقع مستخدمي الانترنت في مجالات البحث و التصفح فريسة لمساوئها، لاسيما في الوقت الراهن، الذي اختلطت فيه المعلومات وكثرت مصادرها، فاتجه الأبناء إلى الإعلام البديل كمواقع التواصل، وذلك تحقيقا للمشاركة المجتمعية والمساهمة في خدمة المجتمع عن طريق التعاون بين المؤسسات المختلفة الحكومية وغير الحكومية.

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وقام المحاضر بتوجيه النصح الي الحاضرين بأن نتعامل مع هذه الوسائل الحديثة بحرص شديد حتى لا نضر انفسنا او غيرنا بتشيير معلومات غير صادقة ومصدرها غير معروف، وذكر  المحاضر كثيرا من الأمثلة التي تؤدي لهدم أسرة أو زعزعة وطن بأكمله، لذلك لابد من التفكير الواعي قبل تشيير أي معلومة.
تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرة اسكندرية بتبدع والتي اطلقتها مديرية الشباب والرياضة، ‏والتي تهدف الي توسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المجالات  والثقافية و الرياضية و السياسية  والاجتماعية والخدمية و تهدف المبادرة أيضا الي خدمة كافة الأعمار من طلائع وشباب وأندية الفتاة والمرأة و الي الوصول لكافة المجتمع السكندري وزائرية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية وتشجيع النشئ علي المشاركة والتطوع وتنمية روح المبادرة لدي شباب البرلمان.

الاسكندرية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتورة صفاء الشريف السوشيال ميديا وزارة الشباب

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