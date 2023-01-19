اليوم الخميس.. منوعات غنائية لنجوم أوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدي صابرفي الثامنة من مساء اليوم الخميس حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الاسكندرية لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ومشاركة نجوم الفرقة.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كبار المطربين في مصر والوطن العربي يبدأ الفاصل الأول بموسيقى "سهرة" أداء الفرقة الموسيقية، أن كنت ليا وأنا ليك، القريب منك أداء الفنانة شمس إبراهيم؛ ولا يا ولا، رمش عينه أداء الفنان محمد حسن متولي.. اوقاتي بتحلو، سيبولي قلبي أداء الفنانة هبة إسماعيل.. قولي عملك إيه، حلوين من يومنا والله أداء الفنان كريم زيدان.

وبالفاصل الثاني تغني الفنانة دعاء رجب طول عمري احبك وأشكيلك، لعبة الأيام؛ وفي قلبي غرام، ويا عيني علي الصبر أداء الفنان أحمد رجب؛ والطير المسافر، ويا مسهرني، أداء الفنانة شروق شريف، جبار، علي حسب وداد، من أداء الفنان ياسر سعيد.

يشار الي أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.