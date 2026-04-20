كندا حنا توثق فيديو مبهج لابنتها

شاركت الفنانة السورية كندا حنا ، جمهورها لحظة عائلية مليئة بالبهجة والعفوية، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت في الفيديو وهي تعبر عن سعادتها بطريقة طريفة بابنتها، وهي تدخل إلى المطبخ، لتتفاجأ بابنتها كاتاليا تقوم بغسل الصحون والأكواب، في مشهد لم تتوقعه، ما دفعها للتفاعل بعفوية شديدة، إذ بدأت بالرقص تعبيرًا عن فرحتها، وسط حالة من الدهشة والسعادة بدت واضحة على ملامح ابنتها.

وأرفقت كندا الفيديو بتعليق عفوي حمل الكثير من المشاعر، حيث أشارت إلى أن ابنتها بدأت تكبر وتتحمل المسؤولية، قائلة إن قلبها يكبر معها يومًا بعد يوم، مضيفة بروح مرحة: “صار عنا جلاية جديدة”، في إشارة لطيفة إلى اعتمادها على ابنتها في المساعدة داخل المنزل.

الفيديو لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين، الذين عبّروا عن إعجابهم الشديد بالعلاقة القوية والعفوية التي تجمع كندا بابنتها، مشيدين بروح الحب والتفاهم بينهما، كما أشار عدد كبير منهم إلى الشبه الواضح بين كاتاليا ووالدتها، معتبرين أنها نسخة مصغرة منها.

ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع حالة النشاط الفني التي تعيشها كندا حنا، بعد مشاركاتها اللافتة خلال موسم رمضان 2026، حيث نجحت في لفت الأنظار بأعمالها، إلى جانب حرصها الدائم على مشاركة جمهورها تفاصيل من حياتها اليومية، ما يعزز من قربها منهم ويظهر جانبها الإنساني بعيدًا عن الأضواء.



