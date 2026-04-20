هند عاكف عن تكريمها في الجزائر: استقبال دافئ وحب كبير للفن المصري

أعربت الفنانة هند عاكف عن بالغ سعادتها بالتكريم الذي حظيت به خلال مشاركتها في أحد المهرجانات الفنية في الجزائر، مؤكدة أن هذه اللحظة تُعد من أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، لما حملته من تقدير كبير واهتمام لافت من القائمين على الحدث والجمهور الجزائري.



وحرصت عاكف على توجيه الشكر إلى رئيس المهرجان وإدارته، مشيدة بحسن التنظيم وكرم الضيافة الذي لمسَته منذ لحظة وصولها، حيث قالت إن الاستقبال كان أكثر من رائع، وعكس مدى حب وتقدير الشعب الجزائري للفن والفنانين، خاصة القادمين من مصر.



وأضافت أن الشعب الجزائري يتمتع بذوق فني رفيع، ويُكن مكانة خاصة للفن المصري، الذي ظل لعقود طويلة جزءًا من وجدانه الثقافي والفني، مشيرة إلى أن التفاعل الكبير الذي حظيت به خلال وجودها هناك يعكس عمق العلاقات الفنية بين البلدين.



وأكدت هند عاكف أن مثل هذه الفعاليات الفنية تُسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب العربية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الفني وتبادل الخبرات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على تطور الحركة الفنية في المنطقة.



واختتمت تصريحها بالتعبير عن امتنانها لكل من ساهم في هذا التكريم، معربة عن أملها في تكرار هذه التجربة المميزة، ومواصلة تقديم أعمال فنية تليق بجمهورها في الوطن العربي.



يُذكر أن مشاركة الفنانة هند عاكف في المهرجان جاءت ضمن حضور فني عربي مميز، حيث شهد الحدث حضور عدد من النجوم وصناع الفن، وسط أجواء احتفالية تعكس أهمية الفن كجسر للتواصل بين الشعوب.