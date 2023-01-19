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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رابط الاستعلام عن نتائج الترم الأول بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكدت إدارة كلية البنات جامعة عين شمس أنه يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول على نظام جامعة عين شمس ums.

ويمكن الحصول على نتائج امتحانات طالبات كلية البنات جامعة عين شمس عن الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 لكل التخصصات الدراسية، من خلال فتح منصة  https://ums.asu.edu.eg/

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وأكدت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، أن تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول، مشددة على تواجد أستاذ المادة يوميًا للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، كما توجد فرق لمواجهة الأزمات بالكلية مهمتها توجيه الطالب ومساعدته.

وأوضحت عميد كلية البنات جامعة عين شمس أن الكلية بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت، لجميع الفرق والأقسام.

وقالت إن الكلية استعدت لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال تعقيم الأماكن وتطهيرها جيدًا، وإعداد الجداول وتجهيز جميع أرقام الجلوس للطلاب.

وأضافت عميد كلية البنات جامعة عين شمس، أنه تم تجهيز الجدول لكي يستعد الطلاب لإجراء الامتحانات، مؤكدة أن الكلية تحرص على مصالح الطالبات وتوفير جميع سبل الراحة والدعم اللازم لهم.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس، برئاسة محمود المتيني، تواصل امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 19 كلية. 

وفي هذا السياق، صرح عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن هناك 220 ألف طالب وطالبة و7000 آلاف طالب وافد يؤدون الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية لضمان سلامة الطلاب وجميع القائمين على العملية الامتحانية، لافتاً إلى أنه تم تقسيم الطلاب على فترات امتحانية على مدار اليوم تتراوح من 3 إلى 5 فترات حسب أعداد الطلاب في كل كلية.

وأضاف أن جامعة عين شمس استعدت منذ فترة مبكرة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/ 2023، وذلك مع الاستفادة الكاملة من منصات جامعة عين شمس التعليمية “بوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU 2 Learn، ومنصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني  ASU 2 Test”، والتي تعد ثمرة جهود إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس برئاسة منى عبد العال، وهذه المنصات نجحت في تقديم تجربة تعليمية مبتكرة وممتعة ومتكاملة لكل الطلاب في مختلف المراحل منذ السنوات الجامعية الأولى وحتى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، وكذلك طلاب التعليم المدمج.

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