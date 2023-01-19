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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الأحد.. استكمال حملة التطعيم ضد «الفيروس الكبدي ب» بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس، بالتنسيق مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس يوماً للتطعيم ضد الفيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine ، استكمالاً  لحملة التطعيم السابقة ، وذلك يوم الأحد المقبل، ٢٢ يناير، في المركز الطبي بالكلية، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

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يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتورة سامية عبده مدير مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية ، وبتنسيق الدكتورة إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات ، والدكتورة سحر صبور الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات .

وأكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس استقبلت وفدا طبيا من كبار جراحي القلب بمستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد بلندن.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية على التوالي منذ انعقاد الشراكة بين جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد في نوفمبر 2021 في مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر.

وسبق وتبادل الفريق الطبي المصري بأكاديمية القلب، زيارته لمستشفيات برومبتون في يونيو 2022.

ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد هي أحد المراكز الصحية الرائدة عالميا فى مجال القلب، حيث تجتمع المشاركة مع الفريق الطبي المصري بأكاديمية القلب؛ لإجراء جراحات الشريان الأبهر للحالات التي تمت مناظرتها بعيادة الشريان الأورطي بأكاديمية القلب خلال الفترة السابقة.

والجدير بالذكر وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و هشام عز العرب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي ، بروتوكول تعاون مشترك بهدف إنشاء وتجهيز جناح جراحي بـ "مستشفى جراحات الأطفال" ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية المتكاملة و بتمويل يصل إلى 100 مليون جنيه .

وذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة والدكتور جمال حسين استشاري الأعمال الإنشائية والدكتور محمد صالحين استشاري الأعمال المعمارية بمركز الاستشارات الهندسية بالجامعة والدكتور أشرف قطب استشاري الأعمال الميكانيكية وفريق مركز الاستشارات الهندسية من جانب جامعة عين شمس.

وحدة مكافحة العدوى جامعة عين شمس كلية الطب الفيروس الكبدي ب Jobs Education

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