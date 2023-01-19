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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تشبيههم بـ هتلر.. الولايات المتحدة لوزير الخارجية الروسي: إدعاء سخيف

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

غضت الولايات المتحدة الأمريكية من تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، التي قارن خلالها إجراءات الولايات المتحدة وحلفائها بتكتيكات الزعيم النازي أدولف هتلر.

وعلى خلفية الغضب الأمريكي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: "كيف يجرؤ (لافروف) على هذه المقارنة؟".

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على تصريحات لافروف: "كيف يجرؤ على مقارنة أي شيء بالهولوكوست؟ أي شيء، ناهيك عن الحرب التي بدأوها".

وأشار إلى أن أوكرانيا لا تشكل أي تهديد عسكري لأي شخص، لافتا إلى أن روسيا تختلق هذه الرواية الزائفة عن وجود تهديد وجودي.

ووصف كيربي تصريحات وزير الخارجية الروسي بـ "الادعاء السخيف"، قائلا إن تقديم الولايات المتحدة وحلفائها للأسلحة إلى كييف هو رد على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في فبراير الماضي.

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