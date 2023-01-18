عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة في خطر.. قادة أمريكيون يحذرون من غواصات روسية متقدمة

الغواصة من طراز سيفيرودفينسك
الغواصة من طراز سيفيرودفينسك

أدى عام من القتال في أوكرانيا إلى استنزاف وإحراج القوات الجوية والبرية والبحرية الروسية، لكن لا تزال الغواصات إحى  مكونات الجيش الروسي تقلق القادة الأمريكيين.

وحسب موقع "ياهو"، تعتبر الغواصات نقطة مضيئة نسبيًا في جهود التحديث البحرية الروسية الأخيرة، وخاصة الغواصات من فئة سيفيرودفينسك التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها يصعب اكتشافها وقادرة على ضرب أهداف مهمة في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الأدميرال مايكل ستودمان قائد مكتب المخابرات البحرية الأمريكية في حدث تحالف الاستخبارات والأمن القومي في 11 يناير "على الرغم من الخسارة الكبيرة لمدمرة الصواريخ الموجهة موسكفا بعد تدميرها في أبريل الماضي، لكن لا تزال البحرية الروسية "سليمة ومميزة إلى حد كبير" وتواصل القيام بجهود كبيرة".

وأضاف ستودمان، مستخدمًا اختصارًا يشير إلى غواصات الصواريخ الموجهة التي تعمل بالطاقة النووية، أن موسكو لديهم قدرات أكثر تقدمًا مع سيفيرودفينسك، فهناك ثلاثة لديهم الآن وسوف يقومون بتصنيع المزيد.

غواصات متقدمة

وتخطط روسيا لتصنيع 9 غواصات من فئة سيفيرودفينسك، وقد تضيف المزيد في المستقبل.

ولفت ستوديمان إلى أن هذه الغواصات "متقدمة جدًا جدًا" ولديها "قدرات متعددة المهام" وتنشط بشكل متزايد.

وأشار: "لقد بدأوا القيام بدوريات في المحيط الأطلسي، مما يعرض الولايات المتحدة للخطر في بعض مناطق دورياتهم، وقاموا مؤخرًا بنقل إحداها إلى المحيط الهادئ، لذلك سيكون هناك تحد مزدوج لواشنطن في محاولة تتبع ومراقبة مكان وجود تلك الغواصات وماذا تفعل".

وكرر ستودمان تعليقات الجنرال جلين فانهيرك في سلاح الجو الأمريكي الذي حذر في أكتوبر الماضي من الوجود المتزايد للغواصات من فئة سيفيرودفينسك قبالة السواحل الأمريكية.

وقال فانهيرك في مؤتمر رابطة الجيش الأمريكي في 11 أكتوبر: "يمثل الأمر تهديدًا عرضيًا للوطن، عادةً في الخريف وخلال الإطار الزمني الشتوي، سيصبح تهديدًا مستمرًا وقريبًا".

روسيا صواريخ الولايات المتحدة الطاقة النووية القوات الجوية الغواصات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد بيان البنك المركزي وعيار21 الآن مفاجأة

لممارسة الرذيلة وسط القصب.. حيلة شيطانية أنهت حياة ضحية سوهاج| تفاصيل

أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بسبب برونو سافيو

الحكومة: الخميس 26 يناير إجازة رسمية بهذه المناسبة

معاقبة الأهلي .. تفاصيل شكوى الزمالك بعد مشاركة كهربا أمام سموحة

رسميا.. البنك المركزي الروسي يعتمد الجنيه المصري

500 جنيه وكشف عقلي | 4 شروط لـ الزواج .. تعرّف عليها

نتقابل في شهر 8 | محامي كهربا يثير الجدل من جديد

ترشيحاتنا

بنت خالتك هتاكل كتير وتحسدك.. ياسمين عز تثير الجدل بأسبابها لإلغاء العزومات

ممكن تكون متعة ولذة|داعية إسلامي يصحح مفهوما خاطئا عن سكرات الموت

رسميا .. مشروع قانون جديد للفحص الطبي قبل الزواج

عيار 24 يسجل 2057 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

القصة الكاملة لمهاجم الأهلي الجديد.. وسر تأخر إعلان الصفقة|تفاصيل

الولايات المتحدة في خطر.. قادة أمريكيون يحذرون من غواصات روسية متقدمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة عدد من طلاب الجيزة.. أعراض غير متوقعة للتسمم وطرق العلاج

نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية.. العلاقة الزوجية تساهم في الشفاء من مرض النقرس

لن تتوقع.. سبب غريب وراء خلع أصالة حذائها في حفل السعودية

إطلالة مميزة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها بلوك جديد| شاهد

فيديو

الشلن والبريزة.. مصروف زمان بيتباع بالدولار | اعرف الحكاية

مفيش قسط لو وقفت على دماغك | الخلافات تشتغل بين مرتضى منصور وكهربا

تحذير من استخدام المضاد الحيوي.. أبرز تصريحات مستشار الرئيس لشئون الصحة

كرتونة البيض هتبقى بـ50 جنيه في هذه الحالة|الزيني يتحدث عن تراجع الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

اﻟﻤﺰﻳﺪ