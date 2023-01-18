حرب بالوكالة.. لافروف يشبه نهج الغرب تجاه روسيا بـ"حل هتلر" للمسألة اليهودية

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الولايات المتحدة الأمريكية بالاقتداء بالزعيم النازي أدولف هتلر والقائد الفرنسي نابليون بونابرت، وذلك في محاولتها حشد الدول الأوروبية ضد بلاده، لتخوض حربًا بالوكالة عن واشنطن.

جاءت كلمة لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو اليوم الأربعاء لمناقشة نتائج الأنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2022.

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تقود حربا ضد روسيا على نفس المنوال الذي سعى فيه أدولف هتلر إلى "حل نهائي للمسألة اليهودية" في أحدث محاولة مشوشة لتبرير غزو موسكو لأوكرانيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة، إلى جانب الغرب ، تستخدم أوكرانيا "كوكيل" لتحقيق "الحل النهائي للقضية الروسية"، متهمًا الغرب بأن لديه "نفس الهدف" مثل هتلر ، الذي أشرف على مقتل عشرات الملايين.

ولفت لافروف: "الآن إذا قرأتم السياسيين الغربيين، ليس فقط من دول البلطيق أو بولندا، ولكن أيضًا أولئك الأكثر عقلانية، فإنهم يقولون بشكل قاطع إن روسيا يجب أن تعاني من هزيمة استراتيجية."

وأضاف: "حجم الدعم الغربي يظهر بوضوح أنهم يستثمرون الكثير في حربهم ضد روسيا"، مؤكدًا أن "الغرب هو من يتخذ القرارات. وقد اتخذ قرارات لأوكرانيا بدون رأيها".

ورأى لافروف أنه "لا يوجد عرض جدي للسلام"، لكي تقوم بلاده بالتفكير فيه، مضيفاً أنه على الدول الغربية أن تناقش مخاوف روسيا الأمنية.