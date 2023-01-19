إدراج مُناداة الإبل أو «الحداء» كموروث سعودي على لائحة اليونسكو للتراث الثقافي |شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، مناداة الإبل أو "الحداء" موروث سعودي أدرج على لائحة اليونسكو للتراث الثقافي.

ويصيح السعودي حامد المري بكلمات متتالية غير مفهومة، لكنّ جماله المتفرقة تتجاوب فورًا وتتجمّع لتسير خلفه في نظام... فهي تفهم هذه "اللغة الخاصة" المعروفة بـ"الحداء" والتي تعتبر موروثًا شعبيًا يستخدم للتواصل بين الإبل وملاكها في الصحراء السعودية

وأدرج "الحداء" على لائحة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) في ديسمبر.

وتسلّط الممارسة مرة أخرى الضوء على العلاقة الوثيقة بين الإبل وسكان الجزيرة العربية.